https://news.day.az/showbiz/1454060.html Пугачева с бокалом вина в руке опровергла слухи о своей болезни - ВИДЕО
Пугачева с бокалом вина в руке опровергла слухи о своей болезни - ВИДЕО
Алла Пугачева опубликовала на своей странице в социальных сетях новое видео из Израиля. Певица с бокалом красного вина в руке поздравила россиян с Вербным воскресеньем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"С Вербным воскресеньем", - сказала Пугачева и подняла бокал с вином.
На кадрах видно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой обедает в компании друзей. Судя по этим кадрам, здоровье Аллы Борисовны в полном порядке.
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