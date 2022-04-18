Пугачева с бокалом вина в руке опровергла слухи о своей болезни

Алла Пугачева опубликовала на своей странице в социальных сетях новое видео из Израиля. Певица с бокалом красного вина в руке поздравила россиян с Вербным воскресеньем, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"С Вербным воскресеньем", - сказала Пугачева и подняла бокал с вином.

На кадрах видно, что Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой обедает в компании друзей. Судя по этим кадрам, здоровье Аллы Борисовны в полном порядке.