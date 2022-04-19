Фанат нового "Человека-паука" вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Житель США Рамиро Аланис установил рекорд по количеству просмотров одного фильма в кинотеатре. На сайте Книги рекордов Гиннесса сообщается, что он 292 раза посмотрел блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В 2019 году Аланис уже становился рекордсменом в данной категории за 191 просмотр картины "Мстители: Финал". Два года спустя его результат обошел француз Арно Кляйн, который посмотрел фильм "Камелот: Возвращение короля" 204 раза.
Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, участник должен смотреть ленту в кино полностью вместе с титрами, не выходить из зала и не пользоваться смартфоном. В связи с нарушением правил Аланису не зачли 11 просмотров.
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