https://news.day.az/showbiz/1454173.html Певица Рита Ора стала лицом модного бренда Prada
Певица Рита Ора стала лицом модного бренда Prada
Рита Ора подписала контракт на £5 млн с итальянском домом моды Prada и стала лицом бренда. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Исполнительница на протяжении нескольких лет участвовала в модных показах бренда, а прошлой осенью появилась в платье Prada на благотворительном мероприятии Met Gala.
"Боссы индустрии моды считают, что Рита Ора станет идеальным амбассадором бренда. Благодаря ей бренд будет оставаться современным. Она - мировая суперзвезда, которая работает в киноиндустрии, на телевидении и поет", - сообщил источник The Sun.
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