Певица Рита Ора стала лицом модного бренда Prada

Рита Ора подписала контракт на £5 млн с итальянском домом моды Prada и стала лицом бренда. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнительница на протяжении нескольких лет участвовала в модных показах бренда, а прошлой осенью появилась в платье Prada на благотворительном мероприятии Met Gala.

"Боссы индустрии моды считают, что Рита Ора станет идеальным амбассадором бренда. Благодаря ей бренд будет оставаться современным. Она - мировая суперзвезда, которая работает в киноиндустрии, на телевидении и поет", - сообщил источник The Sun.