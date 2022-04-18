Дженнифер Энистон годами страдала от бессонницы и лунатизма

Актриса Дженнифер Энистон в интервью изданию People призналась, что долгое время у нее были проблемы со сном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это началось где-то в 30 лет или даже раньше. Тогда было сложно заметить последствия недостатка сна: мы молоды, нам кажется, что мы такие непобедимые", - вспомнила звезда сериала "Друзья".

Энистон отметила, что недосып, лунатизм и бессонница влияли на ее психологическое, физическое и эмоциональное состояние. Актриса рассказала, что из-за хождения во сне часто срабатывала сигнализация в ее собственном доме.

Энистон долгое время откладывала поход к врачу, однако со временем решила подойти к решению данной проблемы со всей ответственностью. По словам артистки, при плохом сне невозможно заниматься физическими упражнениями и сидеть на диете.