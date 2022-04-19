Виктория Бекхэм устроила закрытую вечеринку в честь 48-летия

Виктория Бекхэм отметила свое 48-летие. Поздравили именинницу родственники и звездные друзья, пишет StatHit co cсылкой на соцсети, передает Day.Az.

В личном блоге Виктория Бекхэм опубликовала трогательный ролик с первыми поздравлениями. Ее десятилетняя дочь Харпер зачитывала ей пожелания с открытки. "Чувствую себя благословенной и любимой мамочкой. Я так тебя люблю", - гласит подпись к видео.

В своих соцсетях Виктория показала стол, заваленный подарками от детей и украшенный воздушными шарами.

Из звездных друзей супругу футболиста поздравили Ева Лонгория, экс-коллега по Spice Girls Эмма Бантон, стилист Аластер Макким и другие.

Вечером Бекхэм устроила вечеринку в баре, в одном из самых популярных у знаменитостей. Сообщается, что совсем недавно в заведении под названием Sushi Fly Chicken гуляли Канье Уэст, боксер Флойд Мейвезер и звезда американского футбола Антонио Браун.

Под традиционное Happy Birthday дизайнеру и бывшей певице вынесли гигантский торт, состоящий из восьми ярусов. Десерт был украшен фотографиями Виктории. На нем была всего одна свеча.

Старший сын Бекхэмов опубликовал фото с зажигательным танцем вместе с мамой. 23-летний Бруклин накануне женился на дочери миллиардера Николе Пельтц и даже взял ее фамилию.

С супругом Виктория встретили закат на пляже, Дэвид Бекхэм опубликовал снимок.