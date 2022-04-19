В Баку покажут комедию казахстанского производства

Сеть кинотеатров Park Cinema покажет провокационную комедию казахстанского производства - "Агашки по вызову" режиссера Дархана Саркенова с Рустемом Жаныамановым, Ерланом Примбетовым и Олжасом Алыжановым в главных ролях, сообщили Day.Az в пресс-службе Park Cinema.

По сюжету, жизнь двух друзей, простых электриков Алпамыса и Айдара, кардинально меняется после стычки с криминальными кругами. Не имея другой возможности, они просят помощи у человека, который работает мужчиной по вызову. Но они даже не догадывались, что их ждет впереди.

Дархан Саркенов - один из самых популярных казахстанских режиссеров. В 2020 году вышел его фильм "Квартиранты", который получил хорошие рецензии не только у него на Родине, но и в России и Украине. Также он является автором сериалов "Одноклассники" и "Бизнесмен Канат".

Посмотреть "Агашки по вызову" можно будет в кинотеатрах Park Cinema, начиная с 21 апреля.