Актер Боб Оденкерк получил звезду на Аллее славы в Голливуде

59-летний актер Боб Оденкерк получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда Оденкирка помещена рядом со звездой, принадлежащей его коллеге по сериалу "Во все тяжкие" Брайану Крэнстону. Это 2720-я мемориальная доска, установленная на Аллее славы.

Церемония состоялась в день, когда вышел шестой сезон "Лучше звоните Солу", в котором актер исполнил одну из ролей. Сериал представляет собой спин-офф "Во все тяжкие". "Лучше звоните Солу" вышел в 2015 году и получил множество наград, в том числе 39 номинаций на премию "Эмми".