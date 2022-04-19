https://news.day.az/showbiz/1454617.html Актер Боб Оденкерк получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Актер Боб Оденкерк получил звезду на Аллее славы в Голливуде
59-летний актер Боб Оденкерк получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Звезда Оденкирка помещена рядом со звездой, принадлежащей его коллеге по сериалу "Во все тяжкие" Брайану Крэнстону. Это 2720-я мемориальная доска, установленная на Аллее славы.
Церемония состоялась в день, когда вышел шестой сезон "Лучше звоните Солу", в котором актер исполнил одну из ролей. Сериал представляет собой спин-офф "Во все тяжкие". "Лучше звоните Солу" вышел в 2015 году и получил множество наград, в том числе 39 номинаций на премию "Эмми".
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