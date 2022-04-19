Снуп Догг появится в Call of Duty: Warzone

После дебюта в Call of Duty: Mobile рэпер Снуп Догг появится в новом сезоне Warzone и Vanguard. Как сообщает ComicCon, персонажа можно будет увидеть в этих частях игры уже 19 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые рэпер начал сотрудничать с создателями игры, когда озвучил одного из героев в Call of Duty: Ghosts. Позже в компании решили добавить Снупп Дога как полноценного персонажа.

В Vangueard исполнитель озвучит своего героя, а также к персонажу будет входить особый набор из 10 предметов, три из которых будут эксклюзивными.

Третий сезон Warzone и Vanguard выйдет 27 апреля. Компания также намекнула пользователям на появление Годзиллы и Кинг-Конга. Эта информация еще не была официально подтверждена.