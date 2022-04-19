Полиция задержала Бритни Спирс

Полиция задержала американскую поп-певицу Бритни Спирс за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает The Blast, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что исполнительницу задержали в Калифорнии за превышение скорости 10 марта, а 3 мая Спирс должна будет предстать перед судом. В документах, полученных The Blast, не указано, с какой скоростью ехала артистка, однако подчеркивается, что езда была небезопасна для окружающих.

Это не первый подобный случай. В 2019 году Спирс была задержана в калифорнийском округе Вентура за превышение скорости. Тогда ей выписали штраф.