Ургант продает особняк в России

Актер и шоумен Иван Ургант после возвращения из Израиля решил избавиться от своего огромного особняка на Рублевке. Соответствующие объявления о продаже дома были найдены на нескольких сайтах по реализации недвижимости. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Комсомольская правда".

Жилье, которое продается, находится в элитном коттеджном поселке Горки-10, на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе. Площадь дома составляет более тысячи квадратных метров, а цена варьируется у разных риелторских агентств от 150 миллионов до 160 миллионов рублей. По данным издания, это в три раза меньше, чем за него заплатил телеведущий в 2018 году.

Журналисты считают, что причиной для такой большой скидки является черная плесень, которая видна на фото в объявлении. Вероятно, она возникла из-за плохой гидроизоляции цоколя - вода из пруда могла проникать в подвал.

Дом расположен на участке в 160 соток, прямо перед зданием находится пруд. Внутри особняка пять спален, три санузла, гостиная с камином, тренажерный зал, СПА с бассейном и летняя терраса. Также на территории есть отдельный дом площадью 400 квадратных метров для прислуги и гараж на четыре машины.

Как рассказал источник из окружения Урганта, шоумен покупал дом, чтобы жить там с семьей. Но после переезда они обнаружили проблему с плесенью, и дом пришлось покинуть. Жилье пытались сдать в аренду, но желающих не нашлось, и участок долгое время пустовал. Эксперты убеждены , что будущим владельцам придется снести особняк и построить на месте новый, потому что жить с плесенью опасно для здоровья.