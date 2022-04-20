Максима Галкина допросили в полиции Израиля

На днях Галкин был доставлен в местный отдел полиции и допрошен по обстоятельствам гибели на пляже его знакомого. Говорят, Максим оказался последним, кто видел мужчину живым, передает Day.Az со ссылкой на StarHit.

В конце февраля 45-летний Максим Галкин улетел вместе с Аллой Пугачевой и детьми в Израиль. Там семья наслаждается отдыхом на побережье, занимается здоровьем, проводит время с давними друзьями. Однако, по некоторым данным, недавно отпуск звездной четы омрачился трагическим событием.

Как сообщили "СтарХиту" соседи артиста, он, якобы, стал фигурантом дела о гибели мужчины. "Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул во время плавания в море. Максим один из последних людей, кто видел мужчину живым. Поэтому он был доставлен в местное отделение для дачи показаний", - рассказал источник.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. "СтарХит" направил официальный запрос в полицию.

"Если человек, который погиб, действительно, общался с Галкиным незадолго до смерти, то у полиции есть все основания для того, чтобы произвести следственные действия с участием артиста - то есть, допросить его, или даже задержать, чтобы проверить его версию произошедшего", - прокомментировал "СтарХиту" правомерность случившегося известный московский адвокат Александр Карабанов.

В последнее время Максим редко выходит на связь в социальных сетях, но в минувшее воскресенье юморист присутствовал на посиделках в одном из израильских ресторанов. Видео с мужем разместила Алла Пугачева. А в июне у Галкина запланировал большой концертный тур по городам земли обетованной.