Джулия Робертс раскрыла секрет своего крепкого брака

Голливудская актриса Джулия Робертс в эфире вечернего шоу Стивена Кольбера раскрыла секрет крепкого брака с мужем кинооператором Дэнни Модером. Они женаты почти 20 лет, 4 июля супруги отметят годовщину свадьбы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все дело в поцелуях", - заявила артистка.

Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма "Мексиканец". Дэнни Модер тогда состоял в браке с визажистом Верой Стеймберг, и женщина долгое время не соглашалась на развод. Она заявляла в интервью прессе, что не хочет отдавать своего супруга этой "похитительнице чужих мужей". Однако в итоге визажист подписала необходимые документы.

Джулия Робертс и Дэнни Модер воспитывают троих детей. 28 ноября 2004 года у пары родилась двойня - девочку назвали Хэзел Патриша, а мальчика Финнеас Уолтер. И 18 июня 2007 года у супругов появился на свет сын, которому дали двойное имя Генри Дэниел.