Кто будет ставить сценический номер представителя Азербайджана на "Евровидении"?

Режиссер из Дании Мэдс Энггаард будет работать над сценической постановкой номера представителя Азербайджана на "Евровидении-2022" Надира Рустамли, сообщили Day.Az в пресс-службе Общественного телевидения и радио Азербайджана (İTV), являющегося национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

Мэдс Энггаард известен как талантливый, креативный специалист, отличающийся новым видением и идеями. Он с 2004 года сотрудничает с делегациями стран, принимающими участие в конкурсе. В 2004, 2010, 2018, 2019 годах он занимался подготовкой номеров представителей Дании на конкурсе.

Надир Рустамли станет третьим по счету представителем Азербайджана, с которым Мэдс Энггаард будет сотрудничать, ранее он готовил сценические номера для Чингиза Мустафаева, который выступил с песней "Truth", Самиры Эфенди (сценический псевдоним Efendi), выступавшей с композициями "Cleopatra" и "Mata Hari".

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая. Слоганом "Евровидения-2022" стала фраза "The Sound of Beauty" (Звук красоты), логотип же выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн).

Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов. Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала конкурса под номером 4 с композицией "Fade To Black".