https://news.day.az/showbiz/1455089.html Вин Дизель раскрыл название фильма «Форсаж 10»
Вин Дизель раскрыл название фильма «Форсаж 10»
Актер Вин Дизель раскрыл название фильма "Форсаж 10" и объявил о начале его производства. Об этом пишет The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В своей социальной сети актер и продюсер проекта сообщил, что фильм будет называться Fast X. Дизель также выложил фотографию логотипа фильма.
О сюжете фильма известно немного. Возможно, актер Джейсон Момоа сыграет одного из злодеев фильма.
Ожидается, что первая часть финала, состоящего из двух частей, "Форсаж X" будет сниматься параллельно с последней частью оригинального сериала.
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