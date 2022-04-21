Актер Вин Дизель раскрыл название фильма "Форсаж 10" и объявил о начале его производства. Об этом пишет The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своей социальной сети актер и продюсер проекта сообщил, что фильм будет называться Fast X. Дизель также выложил фотографию логотипа фильма.

О сюжете фильма известно немного. Возможно, актер Джейсон Момоа сыграет одного из злодеев фильма.

Ожидается, что первая часть финала, состоящего из двух частей, "Форсаж X" будет сниматься параллельно с последней частью оригинального сериала.