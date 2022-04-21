Актер Юэн Макгрегор женится на коллеге по сериалу "Фарго", актрисе Мэри Элизабет Уинстэд, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они влюблены друг в друга как никогда, а рождение их первого совместного ребенка в прошлом году только укрепило эту связь", - рассказал источник, близкий к окружению актера.

Свадьбу запланировали на 22 апреля. Будущие супруги познакомились на съемках сериала "Фарго" в 2017 году. В 2021 году Уинстэд впервые стала матерью, в то время как у Макгрегора уже были четыре дочери. Двух родных наследниц артиста зовут Клара Матильда и Эстер Роуз, однако у актера есть также две приемные дочери - Джамиян и Анук.