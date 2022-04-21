https://news.day.az/showbiz/1455103.html Юэн Макгрегор женится на коллеге по сериалу "Фарго"
Юэн Макгрегор женится на коллеге по сериалу "Фарго"
Актер Юэн Макгрегор женится на коллеге по сериалу "Фарго", актрисе Мэри Элизабет Уинстэд, сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Они влюблены друг в друга как никогда, а рождение их первого совместного ребенка в прошлом году только укрепило эту связь", - рассказал источник, близкий к окружению актера.
Свадьбу запланировали на 22 апреля. Будущие супруги познакомились на съемках сериала "Фарго" в 2017 году. В 2021 году Уинстэд впервые стала матерью, в то время как у Макгрегора уже были четыре дочери. Двух родных наследниц артиста зовут Клара Матильда и Эстер Роуз, однако у актера есть также две приемные дочери - Джамиян и Анук.
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