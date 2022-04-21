Стало известно имя дочери актрисы Приянки Чопры

Индийская актриса, фотомодель Приянка Чопра и американский певец Ник Джонас назвали дочь Мальти Мари. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на копию свидетельства о рождении, которое оказалось в распоряжении таблоида, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно документам полное имя ребенка - Мальти Мари Чопра Джонас. Девочка родилась сразу после 8 вечера 15 января 2022 года в госпитале Сан-Диего", - отмечает издание.

Супруги не скрывают, что дочь им родила суррогатная мать, они писали об этом в личных блогах. Для 39-летней фотомодели и 29-летнего артиста девочка стала первым ребенком, и пара пока не показывает ее в соцсетях.

Приянка Чопра и Ник Джонас начали встречаться в 2018 году, а спустя полгода отношений они поженились. Супруги сыграли две свадьбы: по христианским и индийским традициям. Торжество в Индии прошло во дворце Умайд-Бхаван.