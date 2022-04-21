https://news.day.az/showbiz/1455266.html Сколько зарабатывает Парвин Абыева в TikTok? - ВИДЕО
Сколько зарабатывает Парвин Абыева в TikTok? - ВИДЕО
Актриса Парвин Абыева обнародовала свои доходы от социальной сети.
Она рассказала об этом в эфире программы Tarixin bir günü на телеканале MTV, передает Day.Az.
П.Абыева заявила, что заработала от 35 000 - 36 000 долларов (около 59 500 - 61 200 манатов) в первый месяц, когда зарегистрировалась в приложении TikTok.
Парвин также сообщила, что ее ежедневный доход на этой онлайн-платформе за день иногда составляет 2 000 - 3 000 долларов (около 3 400 - 5 100 манатов).
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