Сколько зарабатывает Парвин Абыева в TikTok?

Актриса Парвин Абыева обнародовала свои доходы от социальной сети.

Она рассказала об этом в эфире программы Tarixin bir günü на телеканале MTV, передает Day.Az.

П.Абыева заявила, что заработала от 35 000 - 36 000 долларов (около 59 500 - 61 200 манатов) в первый месяц, когда зарегистрировалась в приложении TikTok.

Парвин также сообщила, что ее ежедневный доход на этой онлайн-платформе за день иногда составляет 2 000 - 3 000 долларов (около 3 400 - 5 100 манатов).

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