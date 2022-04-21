Бриллиант Дадашева выступит с сольным концертом в Баку

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева первого июня выступит во Дворце Гейдара Алиева в Баку с сольным концертом под названием Ürəklə sizinlə ("Всем сердцем с вами"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дату долгожданного концерта любимица миллионов, обладательница необыкновенного голоса Бриллиант Дадашева выбрала неслучайно - первого июня отмечается Международный день защиты детей, и концепцию программы народная артистка связывает именно с этим событием.

"Первого июня - Международный день защиты детей. Дети и молодежь - не только наше будущее. Они - основная часть нашей жизни. Очень рада, что именно в этот день смогу представить зрителю новые дарования. Важно, что именно благодаря нашей концертной программе я могу открыть им путь к творчеству, дать правильное направление, отточить их мастерство, раскрыть способности и помочь найти поклонников", - сказала Trend Life народная артистка Азербайджана.

Бриллиант Дадашева отметила, что постоянно поддерживает связь с молодыми вокалистами - участниками ее команды на вокальном проекте Səs Azərbaycan (The Voice /Голос Азербайджана).

"Наверняка все в курсе, что я была наставницей вокального проекта Səs Azərbaycan и очень сильно переживала, ведь по правилам шоу до финала вынуждена была поочередно отстранять участников своей команды. Именно тогда пришла к решению и дала себе слово посвятить весь 2022 год участникам своей команды. Вместе мы принимали участие во многих телевизионных программах, проектах, и вот теперь я готовлю репертуар вместе с ними - мы выступим с дуэтными композициями. Это будут песни из моего репертуара и произведения наших классиков. А остальное пусть останется в секрете и станет сюрпризом для тех, кто придет на концерт", - добавила она.

Бриллиант Дадашева рассказала, что на данный момент идет насыщенная работа по подготовке к концерту.

"Как всегда, сначала рутинная работа - от партитуры до декораций. Репертуар, программа, любимые слушателями шлягеры и классическая эстрадная музыка - все то, что является моим основным почерком. Поставлена, как всегда, высокая планка. Нужно учитывать сегодняшние потребности публики, принимать во внимание тот факт, что наша интеллигенция, основной наш зритель, мерит уже критериями мирового масштаба, поэтому необходимо соответствовать ожиданиям. В общем, подготовка к концерту идет полным ходом, и это непростой этап", - добавила народная артистка Азербайджана.