Умер актер из «Безумцев» Роберт Морс

Американский актер Роберт Морс скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Огромный талант и прекрасная душа. Было так весело проводить время с Бобби на протяжении многих лет", - поделился друг покойного артиста. У Морса осталось двое детей - Чарли и Эллин.

Актер родился в американском городе Ньютон. После школы вместе со старшим братом переехал в Нью-Йорк для того, чтобы стать актером. В 24-летнем возрасте Морс дебютировал в бродвейской постановке пьесы "Сваха".

Морс был пять раз номинирован на премию "Эмми" за роль мудреца Бертрама Купера, старшего партнера рекламной компании сериала AMC "Безумцы". Также актер долгое время выступал в бродвейских спектаклях, за что получил несколько наград "Тони".