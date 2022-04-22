Скончался художник по спецэффектам «Звездных войн» Дэвид Джонс

Художник по спецэффектам Дэвид М. Джонс, ставший наиболее известным по работе над "Звездными войнами", скончался в возрасте 74 лет, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джонс скончался в своем доме в Виннетке, штат Калифорния, 8 апреля из-за осложнений, связанных с раком. Его смерть подтвердила бывшая жена Дженнис Герсон.

Джонс работал в индустрии визуальных эффектов около 30 лет. Его увлечение началось после того, как он впервые купил набор для моделирования самолета в школе. Впоследствии Джонс получил степень бакалавра наук в области промышленного дизайна в Калифорнийском университете, а затем стал работать в киноиндустрии.

Джонс работал в Industrial Light & Magic, основанной Джорджем Лукасом, Universal Hartland и Boss Film Studios. Он участвовал в съемках таких фильмов, как "Космическая академия" (1977), "Звездные войны" (1977), "Близкие контакты" (1977), "Бак Роджерс" (1979), "Чужой-3"(1992)