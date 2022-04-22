Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова раскритиковала молодых коллег, назвав их "плакальщиками".

Об этом она заявила в интервью на телеканале İTV.

"Часть нашей молодежи поет в стиле мярсия, и это уже стало тенденцией. Даже мугамы исполняют подобным образом. Все это может привести к упадку нашей эстрадной музыки. Поэтому я собираюсь пригласить на свой концерт 1 июня несколько молодых исполнителей, чтобы они спели нашу классическую эстрадную музыку", - сказала Б.Дадашова.