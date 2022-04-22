Мик Джаггер высказался о новом поколении рок-музыкантов

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер в эфире шведской радиостанции P4 высказался о музыкантах, которые "вдохнули жизнь в новое поколение рок-музыкантов". Его слова приводит издание The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джаггер похвалил Yungblud и Machine Gun Kelly. "Их пацанская атмосфера пост-панка заставляет меня думать, что в рок-н-ролле все еще есть немного жизни", - отметил он.

Музыкант также опроверг слухи о своем скором уходе со сцены. "Я люблю гастролировать. Я не думаю, что стал бы этим заниматься, если бы это не приносило мне удовольствия. Мне нравится выходить на сцену и заниматься своим делом. Мне хочется, чтобы пару часов все получали удовольствие и забывали о своих проблемах. Чтобы они просто расслабились и отлично провели день и вечер", - сказал Джаггер.