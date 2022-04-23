https://news.day.az/showbiz/1455844.html Netflix отказался от фильма с Уиллом Смитом в главной роли
Netflix отказался от фильма с Уиллом Смитом в главной роли
Стриминговый сервис Netflix отказался от разработки сиквела боевика "Яркость" с Уиллом Смитом в главной роли.
Об этом сообщил репортер Bloomberg Лукас Шоу в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Также Bloomberg сообщил, что издание National Geographic приостановило проект со Смитом. Актер должен был сняться в качестве ведущего в документальном цикле "От полюса до полюса", однако съемки перенесли на осень.
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