Netflix отказался от фильма с Уиллом Смитом в главной роли

Стриминговый сервис Netflix отказался от разработки сиквела боевика "Яркость" с Уиллом Смитом в главной роли.

Об этом сообщил репортер Bloomberg Лукас Шоу в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также Bloomberg сообщил, что издание National Geographic приостановило проект со Смитом. Актер должен был сняться в качестве ведущего в документальном цикле "От полюса до полюса", однако съемки перенесли на осень.