Меган Фокс поздравила жениха с днем рождения

Актриса Меган Фокс поздравила своего жениха, репера Machine Gun Kelly, с 32-летием. Совместным снимком и пожеланиями звезда "Трансформеров" поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Меган Фокс опубликовала в личном блоге фотографию с Machine Gun Kelly. На снимке актриса запечатлена сидящей на спине у своего жениха-рэпера. Она одета в бейсболку, кожаную куртку, рваные джинсы, босоножки на платформе и высоком каблуке. На нем были кепка, расшитая кристаллами футболка и джинсы.

"Сегодня твоя мама сказала нам, что ты появился на свет на месяц раньше (ты был обязан родиться под знаком Близнецов) и в детстве был "одновременно милашкой и привередой". Я не могу себе представить более подходящего описания тебя. Мир не подозревает, какое у тебя нежное и красивое сердце, какой ты щедрый и внимательный, до абсурда странный, умный и остроумный. Ты самый уникальный человек, которого я когда-либо встречала. И если бы я могла подарить парню, у которого есть все, что-то особенное, я бы сняла пелену с глаз окружающих, чтобы они видели то, что вижу я. Для меня честь любить тебя и быть любимой тобой. С днем рождения, любовь всей моей жизни", - обратилась Меган Фокс к Machine Gun Kelly, растрогав подписчиков.

На прошлой неделе Меган Фокс и Machine Gun Kelly повздорили на публике. Как сообщали западные таблоиды, пара поссорилась перед выходом на красную ковровую дорожку Daily Front Row Fashion в Лос-Анджелесе. Папарацци сняли на видео, как актриса отворачивалась от поцелуев рэпера. Журналисты заподозрили их в размолвке, поскольку прежде они никогда не скрывали чувств на мероприятиях.

В январе Machine Gun Kelly сделал предложение руки и сердца Меган Фокс.