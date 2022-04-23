Максим Галкин впервые назвал причину отъезда в Израиль

Юморист Максим Галкин признался, что покинул Россию и уехал в Израиль из-за возникших финансовых трудностей. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет", - заявил артист.

Галкин также рассказал, что 24 февраля, когда началась российская спецоперация в Украине, он находился в Москве, а не в Израиле.

По его словам, в течение последующих двух дней были сорваны рекламные контракты, были потеряны деньги как за рекламу, так и за концерты, поскольку в разных российских городах были отменены концерты юмориста.

В итоге было принято решение переехать в Израиль. При этом Галкин подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.