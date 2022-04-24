Бренд косметики уличил Эмбер Херд во лжи на суде с Джонни Деппом

Эмбер Херд обвинили во введении суда в заблуждение. Компания Milani Cosmetics обнаружила нестыковку в показаниях актрисы против ее бывшего супруга Джонни Деппа. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время одного из судебных заседаний Эмбер Херд, обвиняющая своего экс-мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, заявила, что маскировала следы от побоев с помощью макияжа. Адвокаты актрисы продемонстрировали суду палетку консилеров Milani Cosmetics, подчеркнув, что именно ею на ежедневной основе пользовалась их подзащитная для сокрытия синяков.

Однако представители Milani Cosmetics опубликовали в официальном аккаунте бренда в TikTok видео, ставящее под сомнения слова Эмбер Херд. Дело в том, что продукт, о котором шла речь в зале суда, поступил в продажу в 2017 году, после того, как брак звезд был официально расторгнут. Это означает, что актриса не могла пользоваться им, будучи в отношениях со звездой "Пиратов Карибского моря".

Депп и Херд познакомились на съемках фильма "Ромовый дневник" в 2011 году. В 2015-м актеры поженились, однако не прожили вместе и полутора лет. Херд подала заявление на развод в мае 2016-го, а в январе 2017-го брак был официально расторгнут.

В настоящее время экс-супруги судятся по делу о клевете. В апреле Депп подал иск на 50 млн долларов против своей бывшей жены, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на 100 млн долларов.

Предыдущий процесс, инициированный Деппом против таблоида The Sun, был проигран им. Он подал в суд против владельца британской газеты Дэна Вуттона за опубликованную в 2018-м статью, в которой актер был обвинен в избиении своей бывшей жены.