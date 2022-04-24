19-летний сын Бекхэма планирует жениться на модели

19-летний сын футболиста Дэвида Бекхэма Ромео планирует жениться на модели Мии Реган, об этом сообщает The Mirror. По словам источника издания, его впечатлила свадьба старшего брата, которая состоялась 9 апреля, поэтому он решил сделать предложение 19-летней возлюбленной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ромео хочет большую семью со своей девушкой и не может дождаться этого момента. Он планирует скоро сделать ей предложение", - цитирует инсайдера таблоид.

Пара начала встречаться в 2019 году, тогда папарацци удалось сделать снимки Мии Реган на семейном ужине Бекхэмов. Позже влюбленные начали сами публиковать совместные фото в соцсетях.

Сын спортсмена является профессиональным футболистом, он выступает за американский клуб "Интер Майами", а также параллельно строит карьеру в модельном бизнесе. Прошлым летом Ромео снялся для модного дома Saint Laurent, а в начале 2021 года появился на обложке мужской версии журнала Vogue. Мать спортсмена дизайнер Виктория Бекхэм делилась его успехами в личном блоге и отмечала, что поддерживает такое увлечение.