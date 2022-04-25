Сын Дэвида Бекхэма начал профессиональную музыкальную карьеру

Сын Дэвида Бекхэма подписал контракт с компанией Tap Music, которая занимается развитием карьеры певцов. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Тот факт, что такая известная и успешная компания взялась за Круза, доказывает, что в него действительно верят. Все были действительно впечатлены его работами, над которыми он продолжает трудиться. В его карьере все становится на свои места, но он пока не торопится выпускать музыку", - сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм начал сотрудничество с компанией, в которой менеджеры подберут ему звукозаписывающий лейбл и помогут заключить крупные сделки. С Tap Music сотрудничают Дуа Липа, Лана Дель Рей, Элли Голдинг и другие звезды.

"Слава его родителей подразумевает большие ожидания, и ему предстоит многое доказать. Но самое главное, что все настаивают на том, что его голос лучше, чем у мамы", - говорит инсайдер.

В феврале Круз Бекхэм рассказал в одном из интервью, что его цель - "делать музыку, которую он любит". Он учится играть на гитаре, фортепиано и барабанах и сотрудничает с известным продюсером Джейсоном Бойдом.