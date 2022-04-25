https://news.day.az/showbiz/1456454.html Уилл Смит после скандала на «Оскаре» уехал в Индию
Уилл Смит после скандала на «Оскаре» уехал в Индию
Голливудский актер Уилл Смит уехал к духовному лидеру, йогину Садхгуру в Индию. Об этом сообщает портал The Things, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
С Садхгуру (настоящее время Джагги Васудев) Смит планирует встречу в ближайшее время. Вместе с семьей он познакомился с духовным лидером в 2020 году в Лос-Анджелесе.
Ранее Уилл Смит впервые был замечен на публике после скандала на церемонии вручения премии "Оскар". Смит фотографировался с фанатами на частном аэродроме в Мумбаи в Индии и в целом был в хорошем настроении.
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