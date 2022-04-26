Актер из «Пилы» Кэри Элвес попал в больницу

Актер Кэри Элвес ("Пила", "Заколдованная Элла") госпитализирован после того, как его укусила змея. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артист столкнулся с гремучей змеей во время того, как работал во дворе. "Я благодарен медицинским работникам и службе спасения. Благодаря всем этим замечательным людям я выздоравливаю", - прокомментировал случившееся Элвес.

Как сообщается, актер получил опасную для жизни травму, и медики вовремя оказали ему необходимую помощь. Сейчас он находится в одной из больниц Лос-Анджелеса, где за артистом наблюдают врачи.