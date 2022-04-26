Лолита Милявская приехала в Баку

Популярная российская певица и телеведущая Лолита Милявская вновь приехала в Баку. Как передает Day.Az, информацией об этом артистка поделилась в stories своей страницы в Instagram.

"На фоне гостеприимного Баку. Как же красиво, как он растет с каждым годом. Раз в год приезжаю сюда, ощущение фантастическое", - говорит Милявская на опубликованном видео.

Лолита Милявская несколько раз была в Баку, выступала с концертами, принимала участие в международном фестивале "ЖАРА". И в этот раз планирует реализовать творческий проект.

Лолита Милявская - эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссер и продюсер, лауреат российской телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов".