Киркоров представил новую песню с солисткой группы Artik & Asti

Филипп Киркоров подготовил подарок своим фанатам. Он записал песню с Анной Дзюбой, которая недавно выступала в группе Artik & Asti. Композиция "Хобби" обещает стать настоящим хитом.

Day.Az со ссылкой на Instagram-страницу певца представляет небольшой отрывок этой песни: