https://news.day.az/showbiz/1456837.html Киркоров представил новую песню с солисткой группы Artik & Asti - ВИДЕО
Киркоров представил новую песню с солисткой группы Artik & Asti - ВИДЕО
Филипп Киркоров подготовил подарок своим фанатам. Он записал песню с Анной Дзюбой, которая недавно выступала в группе Artik & Asti. Композиция "Хобби" обещает стать настоящим хитом.
Day.Az со ссылкой на Instagram-страницу певца представляет небольшой отрывок этой песни:
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