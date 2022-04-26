Народный артист Азербайджана рассказал о пережитом тюремном заключении

Мою мать, брата и меня арестовали.

Как передает Day.Az, об этом народный артист Азербайджана Валех Керимов, известный по роли Мошу в фильме "Обручальное кольцо", сказал в эфире передачи Onun sirri на телеканале ARB.

"Я родился в Иране, в 1950 году вместе с матерью, младшим братом и дядей мы прибыли в Азербайджан, перейдя сухопутную границу. За ее нарушение мы должны были понести наказание.

В то время из Ирана мигрировало много людей. Всему причиной были смута, революция, репрессии шахского правительства. Мой отец находился в Азербайджане. Поэтому арестовали мою маму, брата, меня и дядю. Я провел три месяца в тюрьме. Очень страдал, мне пришлось пережить все это в детстве. После освобождения нас отвезли в Самух. Мы были так рады людям, живущим здесь, свободе. Не дай бог кому-нибудь пережить тюремное заключение", - сказал он.

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