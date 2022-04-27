Мадонна рассталась с молодым бойфрендом

63-летняя певица Мадонна разорвала отношения с 28-летним Ахламаликом Уильямсом после трех лет романа. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара с 35-летней разницей в возрасте начала отношения в 2019 году. Мадонна периодически показывала в соцсетях совместные кадры с бойфрендом. Уже несколько месяцев среди поклонников начали распространяться слухи о расставании возлюбленных, поскольку их не видели вместе уже с января.

"Мадонна погрузилась в насыщенную светскую жизнь и после расставания проводит время со своими друзьями и семьей. У нее плотный график, она работает над своим предстоящим биографическим фильмом и новой музыкой", - рассказал друг артистки. Также известно, что Мадонна и Ахламалик разошлись без скандалов и сохранили дружеские отношения.