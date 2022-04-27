Warner Bros. анонсировала сиквел «Бэтмена»

В студии Warner Bros. рассказали о производстве второй части "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Как сообщает Variety, соответствующее заявление было сделано на конференции CinemaCon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сиквеле Паттинсон вернется к главной роли, а режиссером снова выступит Мэтт Ривз. Кинематографист объяснил, что он готов написать сценарий к предстоящему проекту. Пока сроки производства и дата релиза не называются.

С $759 млн в мировом прокате "Бэтмен" в настоящее время является самым кассовым фильмом года. Первая картина рассказывает о ранней деятельности Брюса Уэйна. В своем стремлении к справедливости юный Темный рыцарь раскрывает коррупцию в Готэм-сити и преследует убийцу, известного как Загадочник.

Также "Бэтмен" вышел на платформе HBO Max. Проект стал вторым после экранизации игры Mortal Kombat самым продаваемым фильмом на цифровых площадках после премьеры.