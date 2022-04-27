Джастин Лин покинул пост режиссера «Форсажа 10»

Джастин Лин ушел с должности режиссера фильма "Форсаж 10" всего через несколько дней после начала производства. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я принял трудное решение уйти с поста режиссера, оставаясь продюсером проекта. <...> Я всегда буду благодарен удивительному актерскому составу, съемочной группе и студии за их поддержку", - рассказал кинематографист. Он также отметил, что решил оставить свой пост из-за творческих разногласий.

Производство 10-й части только началось, и создатели проекта возьмут небольшую паузу, чтобы найти замену Лину. Решение о новом режиссере должно быть принято в ближайшее время, поскольку переговоры с некоторыми кандидатами уже ведутся.

Картина должна выйти в прокат в мае 2023 года, и пока перенос даты релиза не планируется. Лин впервые выступил режиссером третьего "Форсажа". Он также снял четвертую, пятую и шестую части. Режиссер решил сделать перерыв на следующие два фильма, но вернулся к "Форсажу 9".