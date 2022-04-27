Аль Пачино отметил 82-летие в компании молодой возлюбленной

Аль Пачино отпраздновал свой 82-й день рождения в компании своей 28-летней девушки Нур Алфаллах. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Торжество проходило в итальянском ресторане Jones в Западном Голливуде: компанию актеру составили Нур Алфаллах и ее друзья. Аль Пачино и его подруга выбрали для празднования одинаковые наряды в стиле total black.

Нур Алфаллах и раньше встречалась с мужчинами намного старше себя: до Аль Пачино у девушки был роман с 78-летним Миком Джаггером и с 91-летним Клинтом Иствудом. Что касается Аль Пачино, последние серьезные отношения у него были с израильской актрисой Мейталь Дохан. Пара распалась, когда Мейталь было 40 лет, а Пачино 79.

Впервые новости о романе Аль Пачино и Нур Алфаллах появились в СМИ в минувшие выходные, но источники, близкие к паре, утверждают, что они начали встречаться во время пандемии.