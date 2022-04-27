Ксения Бородина успокоила тех, кто одинок

Российская телеведущая, актриса Ксения Бородина рассказала своим подписчикам в Instagram о семейных ценностях.

"Может мой пост про свободу, кто-то не правильно понял, вы думаете я перестала быть за семейные ценности?! Да конечно нет!!! Я всегда за них была и буду! Просто речь была про то, что многих пугает одиночество, а это не страшно, что это важнее и ценнее для себя, чем жить не с тем человеком. Вот о чем речь. Когда ты живешь не с тем человеком, ты тоже одинок по сути, ты чувствуешь пустоту внутри себя... да ты готовишь на двоих, кто-то открывает ключом дверь, пока ты пьёшь чай на кухне, кто-то спрашивает какой список продуктов и где что лежит в магазине, да вы спите в одной кровати... но мне кажется счастливый брак это чуть другое... вы скажете счастье не может быть вечным, конечно не может и этапы разные бывают , абсолютно разные! Но не все надо уметь пережить и не с тем тоже не надо...", - говорится в публикации.