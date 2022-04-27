Актер из «бондианы» Кеннет Цан умер на карантине

Гонконгский актер Кеннет Цан был найден мертвым в отеле, где отбывал обязательный карантин из-за пандемии коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter. Ему было 86 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он находился в отеле в Гонконге после путешествия в Сингапур. Смерть констатировали медицинские работники, которые 27 апреля пришли навестить артиста. Известно, что 26 апреля он сдал отрицательный тест на коронавирус.

Ветеран гонконгского кино, снимавшийся в фильмах более 50 лет, снимался и в голливудском кино - "Часе Пик 2" Бретта Ратнера с Джеки Чаном и двадцатом фильме "бондианы" "Умри, но не сейчас".

Сейчас всем прибывающим в Гонконг нужно провести обязательные десять дней на карантине в отеле за свой счет.