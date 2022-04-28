Леди Гага анонсировала новую песню к фильму

Последний трек Леди Гаги - сингл для саундтрека фильма с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick) можно будет услышать 3 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица объявила об этом в социальной сети. Там же была размещена обложка песни и сообщение, объясняющее ее "любовное письмо миру".

Гага рассказала, что она "работала над этим годами", пытаясь усовершенствовать трек и "сделать его нашим" в трудное для всего мира время.

"Когда я написала эту песню для Top Gun: Maverick, я даже не осознавала, как глубоко она охватила сердце фильма, мою собственную психику и природу мира, в котором мы живем", - написала Гага.

"Я хотел превратить музыку в песню, в которой мы разделяем нашу глубокую потребность быть понятыми и пытаться понять друг друга и способность прославлять героев", - продолжила певица.

Гага поблагодарила главного героя и продюсера картины Тома Круза, режиссера Джозефа Косински, композитора Ханса Циммера и назвала их сотрудничество "прекрасным опытом".

"Топ Ган: Мэверик" рассказывает о Пите Митчелле по прозвищу Мэверик, который более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Приступив к подготовке отряда выпускников "Топ Ган" для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.

Мировая премьера картины намечена на 25 мая.