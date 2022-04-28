Дочь Болдуина и Бейсингер рассказала о карьере модели

26-летняя модель и актриса Айрленд Болдуин вместе со своей матерью Ким Бейсингер пришла на шоу Red Table Talk, где рассказала Джаде Пинкетт-Смит, ее дочери Уиллоу Смит и матери Эдриен Бэнфилд-Норрис о своей борьбе с паническими атаками и тревожностью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Началась программа с разговора Уиллоу и Айрленд о панических атаках. Как призналась старшая дочерь Алека Болдуина, она с детства знает, что такое панические атаки. Они начались в период, когда ее родители разводились (это произошло в 2002 году, тогда Айрленд было 9 лет). К девочке было приковано максимум внимания. А когда Айрленд решила заняться моделингом, ее стали постоянно сравнивать со знаменитой матерью.

По словам Айрленд, модельная карьера лишь усилила ее тревожность и беспокойство: "Это разрушило мой мозг. Еще до того, как я занялась моделингом, у меня было много проблем с телом, расстройство пищевого поведения. Поэтому в начале своей модельной карьеры я думала: "Зачем я вообще это делаю?"".

Одна из самых сильных панических атак в жизни Айрленд случилась на ужине, устроенным одним из уважаемых модных изданий. "Мне буквально пришлось выйти на улицу и сорвать с себя платье, ожерелье. Все было такое тугое", - вспоминала девушка во время разговора.

Наследница Болдуина и Бейсингер рассказала, что в ее жизни был период, когда она употребляла препарат для лечения панических расстройств и тревожных неврозов, и алкоголь: "Алкогольная и наркотические зависимости - проблема нашей семьи". Кроме того, Айрленд была диагностировала кардиофобия (острая боязнь сердечно-сосудистых заболеваний - "Газета. Ru").

В 2015 году Айрленд проходила курс лечения в одном из реабилитационных центров. Из-за психологических проблем она изолировалась от друзей и родных людей. "Я не могла контролировать собственную жизнь. Я мучилась со своим расстройством пищевого поведения. С родителями не разговаривала около года", - призналась она Уиллоу Смит.

Проблемы с пищевым поведением у Айрленд начались после того, как некто сказал, что она никогда не будет такой "худышкой и красоткой", как ее мать. Сейчас девушка проходит терапию. Ей стало легче. Свою мать Айрленд назвала "помощником" в борьбе с тревожностью: "Она - та, кому я звоню, когда я в панике, когда начинает нарастать тревога".