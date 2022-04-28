Хейли Бибер назвала мини-инсульт самым страшным моментом в ее жизни

Модель Хейли Бибер рассказала о том, как перенесла мини-инсульт во время завтрака с мужем Джастином Бибером, и назвала эту ситуацию самой пугающей в ее жизни. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хейли Бибер, она почувствовала "странное ощущение" в правой руке, кончики ее пальцев онемели, обвисла права половина лица, и она не могла произнести ни слова. Модель поняла, что у нее случился инсульт, но не могла объяснить это супругу. Певец вызвал скорую, и ее госпитализировали. В больнице у нее в мозгу обнаружили тромб.

"Сейчас я чувствую огромное облегчение от того, что мы смогли все выяснить, мы разобрались, и теперь я могу жить дальше нормальной жизнью после этой очень страшной ситуации", - сказала 25-летняя Бибер в ролике на своем YouTube-канале.

После операции она каждый день принимает аспирин и препараты для разжижения крови. Образование тромба, по словам врачей, могли спровоцировать сразу несколько факторов: постоянные мигрени, осложнения после коронавируса и длительные перелеты за короткий период времени.