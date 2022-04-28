Пит Дэвидсон стал новым лицом H&M

Комик Пит Дэвидсон стал новым лицом рекламной кампании мужской одежды H&M. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Реклама с участием комика носит юмористический характер. В ролике Пит Дэвидсон ошибочно решает, что его друг делает комплимент его одежде, хотя на самом деле все это время с ним беседует говорящий попугай.

"Классная рубашка!", - говорит попугай Питу. Комик, однако, не видит попугая и считает, что голос принадлежит его другу. "Спасибо", - говорит Пит своему другу. "Классная рубашка!", - повторяет голос. "Да, я тебя слышал, спасибо", - снова говорит Пит своему другу. На что ничего не понимающий приятель Пита отвечает, что ничего не говорил.

После этого диалог с попугаем повторяется еще несколько раз, друг Пита настаивает, что молчит, но в итоге признает, что комик и правда отлично выглядит в новой рубашке.

В заявлении бренда H&M говорится, что новая рекламная кампания подчеркивает "мощную связь между одеждой и уверенностью, которую она дает мужчинам в повседневной жизни". Пит Дэвидсон отметил, что съемка в рекламе одежды стала для него замечательным опытом и он получил массу удовольствия от процесса.