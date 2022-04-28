Умер пионер электронной музыки Клаус Шульце

Умер немецкий композитор и один из основателей Берлинской школы электронной музыки Клаус Шульце. Об этом сообщает Pitchfork, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шульце, которого считали одним из пионеров электронной музыки, скончался в 74 года после продолжительной болезни. Директор лейбла SPV Франк Уле отметил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, смерть музыканта была внезапной.

"Один из самых влиятельных и важных композиторов электронной музыки, человек убеждений и выдающийся артист. Наши мысли в этот час с его женой, сыновьями и семьей. Его неизменно жизнерадостный характер, новаторский дух и впечатляющая работа останутся навсегда в нашей памяти", - заявил Уле.

Шульце родился 4 августа 1947 года в Берлине. В 1970-х он был барабанщиком одного из ранних составов группы Tangerine Dream и участвовал в записи их дебютного альбома Electronic Meditation. Через три года музыкант записал и свою сольную дебютную пластинку Irrlicht. Всего за свою жизнь он выпустил более 40 релизов. Два из них, Mirage и Timewind, были включены в список 25 главных эмбиент-альбомов всех времен.

Берлинская школа электронной музыки - одно из ведущих направлений в области прогрессивной электронной музыки, которое было наиболее успешно в 1970-х годах. Помимо Шульце и Tangerine Dream к этому направлению среди прочих относят группу Ashra и музыканта Эдгара Фрезе.