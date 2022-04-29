В редакционном отделе Netflix начались увольнения

Netflix начал увольнять сотрудников на своем редакционном веб-сайте Tudum, фан-сайте, который был запущен в конце прошлого года маркетинговым отделом стримингового гиганта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По меньшей мере 10 штатных сотрудников и подрядчиков Tudum были уволены в четверг, сообщил The Hollywood Reporter источник. Не ясно, ожидаются ли дополнительные увольнения. Netflix впервые запустил Tudum в декабре для производства ориентированного на потребителя контента о сериалах и фильмах Netflix, таких как "Бриджертон", "Очень странные дела", "Любовь слепа" и " Продажа заката". Стример нанял ряд ведущих развлекательных журналистов и писателей для расширения своей редакции.

Увольнения произошли вскоре после того, как 19 апреля Netflix сообщил, что за первый квартал потерял 200 000 подписчиков. В результате руководители признали, что Netflix необходимо изучить подписку с поддержкой рекламы, и он начнет "сокращать" свои расходы.