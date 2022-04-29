Шериф Санта-Фе не стал удалять видео со случайно застреленной Болдуином Хатчинс

Шериф города Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) Адан Мендоза проигнорировал просьбу вдовца оператора Галины Хатчинс удалить со своего официального сайта видеозапись с умирающей женщиной. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На момент создания заметки в издании видео все еще было доступно. Требование удалить видео с Хатчинс, случайно застреленной Алеком Болдуином на съемках фильма "Раст", выдвинул адвокат Мэтью Хатчинса Брайан Пэниш. Адвокат заявляет, что шериф обещал сперва согласовать публикуемый материал с вдовцом, но не сдержал обещание.

По мнению вдовца Галины, публикация видеоролика в открытом доступе нарушает права семьи на частную жизнь и может причинить непоправимый моральный ущерб и ему, и 9-летнему сыну супругов Андросу.

На видео показано, как медики безуспешно пытаются помочь истекающей кровью Хатчинс.

21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма "Раст" Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

Сейчас Болдуин и еще семь продюсеров, оружейники и несколько других членов съемочной группы судятся с мужем Хатчинс.