Бенедикт Камбербэтч приютит украинскую семью в своем доме

Бенедикт Камбербэтч подтвердил, что собирается разместить семью украинских беженцев в своем доме в Великобритании. Об этом сообщает Variety со ссылкой на комментарий актера для Sky News, передает Day.Az.

По словам актера, семья уже выехала из Украины.

"Сейчас они проходят курс лечения. Сказать что-то еще было бы вмешательством в их частную жизнь, а давать больше подробностей о том, когда они приедут, и что они будут делать, было бы вмешательством в мою", - сказал Камбербэтч.

Актер добавил, что помогает и некоторым другим украинским беженцам, оплачивая для них жилье в Великобритании. Камбербэтч призвал других голливудских звезд тоже делать пожертвования, а британских политиков - создать приют для беженцев.