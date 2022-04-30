Имя нового ведущего шоу «Сегодня вечером», заменившего Максима Галкина

В связи с политическими событиями в мире выпуск развлекательного контента на телевидении был приостановлен на неопределенный срок. Сегодня возобновились съемки шоу "Сегодня вечером" на Первом канале, и, как ранее сообщал "СтарХит", уже с новым ведущим. Улетевшего в Израиль Максима Галкина заменили другим не менее известным артистом, передает Day.Az.

"В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно - останется ли он в проекте на постоянной основе, - рассказал "СтарХиту" источник на съемочной площадке. - Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга".

Пока неизвестно, как воспринял эту новость сам Максим. Кстати, артисты дружат уже много лет, Цискаридзе не раз рассказывал о благородном поступке коллеги, поддержавшего его в непростой период.