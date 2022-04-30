Сэм Рэйми может снять еще одного «Человека-паука» с Тоби Магуайром

Режиссер Сэм Рейми, известный по трилогии о Человеке-пауке, признался, что готов снять четвертую часть об этом супергерое с актером Тоби Магуайром в главной роли. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Moviepilot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам постановщика, к этой мысли он пришел после съемок кинокомикса "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", мировая премьера которого пройдет 5 мая.

"Я не думал, что это возможно, но после того, как я нырнул с головой в мультивселенную, я понял, что теперь все возможно, поэтому я полностью открыт для этого", - сказал он.

Первая часть трилогии о Человеке-пауке вышла в 2002 году, вторая - в 2004, а третья - в 2007.