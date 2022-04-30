Пол Маккартни спел с виртуальным Джоном Ленноном впервые за 53 года

Пол Маккартни спел I've Got A Feeling с виртуальным Джоном Ленноном впервые за 53 года с момента смерти последнего, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Воссоединение" рок-идолов Beatles стало возможным благодаря режиссеру "Властелина колец" Питеру Джексону, который при помощи компьютерных технологий и монтажа сумел отделить звук и изображение архивных видео так, чтобы получился эффект присутствия Джона Леннона.

Таким образом, 79-летний Маккартни смог выступить на одной сцене с погибшим другом и коллегой по группе. Эта идея пришла режиссеру в процессе съемок документального фильма The Beatles: Get Back (2021) о легендарном квартете из Ливерпуля.

Поклонники в YouTube с восторгом отреагировали на клип.